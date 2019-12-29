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    أذري غاز يبدل 1484 عداد غاز

    ٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٢١]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    قال روسلان علييف إن أذري غاز استبدل عام 2019م المنتهي 210 ألف عداد غاز.

    أفادت أذرتاج عن علييف المدير العام للاتحاد الإنتاجي "أذري غاز" قوله في مؤتمر صحفي عقده في 29 ديسمبر اليوم لنتائج العام المنصرم إن الاتحاد الإنتاجي سيبدل العام المقبل 2020م 1484 عداد غاز بعدادات حديثة.

    AZERTAG.AZ :أذري غاز يبدل 1484 عداد غاز
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