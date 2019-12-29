المدير العام: أذري غاز يفضل تركيب عدادات ميكانيكية عام 2020م

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

قال روسلان علييف إن عدد المشتركين المزودين بالغاز الطبيعي على نطاق الجمهورية بلغ مليونين و262 ألف و242 مشترك.

أفادت أذرتاج عن علييف المدير العام للاتحاد الإنتاجي "أذري غاز" قوله في مؤتمر صحفي عقده في 29 ديسمبر اليوم لنتائج العام المنصرم إن مليونا و234 ألف مشترك يستخدمون عدادات ذكية مضيفا أنه من التوقع ارتفاع عدد المشتركين العام المقبل 112 ألف مشترك.

وابلغ المدير العام أن الاتحاد الإنتاجي سيفضل عام 2020م المقبل تركيب عدادات ميكانيكية.