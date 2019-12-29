وزارة الثقافة النخجوانية تجتمع لمناقشة الفعاليات المنفذة والمهام المنوطة لعام 2020م وزير الثقافة: الوزارة نظمت عام 2019م 1503 فعالية ثقافية عامة و197 معرض

نخجوان، 29 ديسمبر، أذرتاج

قالت وزير الثقافة النخجوانية ناتوان قديموفا إن متاحف جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي استقبلت عام 2019م 642 ألف و220 زائر مفيدة أن 176 ألف و901 زائر منهم هم الأجانب.

أفادت أذرتاج عن الوزير قديموفا قولها في تقرير سنوي لها ألقته في الاجتماع العام المنعقد في 29 ديسمبر بمقر الوزارة لمناقشة الفعاليات المنفذة والمهام المنوطة لعام 2020م إن الوزارة نظمت عام 2019م 1503 فعالية ثقافية عامة و197 معرض مع اهتمامها بإحياء القيم الوطنية الأخلاقية للشعب وحمايتها ودعايتها والاحتفال بالذكريات السنوية للشخصيات المرموقين والأيام التاريخية المهمة. وأسست الوزارة لدى مكتبات تابعة لها أجنحة خاصة على موضوع "جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي – 95" مع تنظيم فعاليات خاصة بالموضوع لدى مؤسسات الثقافة على نطاق الجمهورية.

وأضافت أن الوزارة أقامت خلال العام المنصرم 14 فعالية مختلفة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة وقدمت خدمات المكتبة لـ158 طفل ذي الحاجات الخاصة لدى دور الأطفال.

وأضافت أن المسارح الشعبية أعدت خلال الفترة المذكورة 11 مسرحية جديدة. وأقامت الوزارة أكثر من 50 فعالية مختلفة تكريسا للذكرى السنوية الـ150 للكاتب الإصلاحي الأديب المرموق جليل محمد قولوزاده مفيدة أن الأعمال الرامية إلى إعداد بوابة افتراضية لمتحف نخجوان الحكومية للتاريخ جارية.

وقالت إن المتاحف حصلت على 2348 عينة من المقتنيات مبلغة أن المكتبات نظمت فيها 325 حلقة نقاش حول الكتب وقد حصلت على 16211 منتج مطبوع وبلغ عدد الكتب الإلكترونية 14966 كتاب مع وصول عدد مستخدميها عبر الإنترنت 2342 مستخدم. وتابعت أن صندوق نخجوان للأقلام تلقى خلال العام المنصرم 37 فيلما.

وحررت معلومات حول 585 سجادة لإدراجها في نظام سجل السجاجيد المنسوجة يدويا خلال 2019م أيضا.