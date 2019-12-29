الدين الخارجي لأوزبكستان يبلغ 21.5 مليار دولار

طشقند، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بلغ الدين الخارجي لأوزبكستان بمقدار 21.5 مليار دولار اعتبارا من 1 أكتوبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي الأوزباكي انه منذ بداية العام زاد الدين الخارجي للبلد بمقدار 4.2 مليار دولار. 3.7 مليار دولار منها هي حصة الدولة والباقي هو القطاع الخاص.

وفقا للتقرير، كان الهدف من الاقتراض الأجنبي في المقام الأول هو تنفيذ برامج الدولة لتعزيز اقتصاد البلاد وتنمية المناطق.