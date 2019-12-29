أحكام اللجنة الخاصة بادعاءات التلاعب بنتائج المباريات لكرة القدم

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

قال الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم في بيان إن اللجنة الخاصة لديها بشأن المباريات المتلاعب بنتائجها أصدرت أحكاما بشأن ادعاءات التلاعب بنتائج بعض المباريات لكرة القدم.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أنها كشفت بناء على التحقيق الشامل الذي مارستها اللجنة الخاصة لدى الاتحاد بشأن التلاعب بنتائج المباريات بالتعاون مع خبراء وأرباب الشأن في المجال لتحري معلومات وصلت إليها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصدد عدة نقاط مشبوهة مسجلة خلال بضع مباريات نظمت بمشاركة أندية "نفطجي الرديف باكو" و"نادي الجيش الرياضي" و"بناء" التي تتنافس كلها في دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني عن ثبوت مشاركة لاعبين مشار إلى أسمائهم أسفله وغيرهم من لهم صلة بكرة القدم ومن لا صلة لهم بكرة القدم حاليا. وعلى أساس نتائج التحقيق الشامل المعتمد قررت اللجنة الخاصة بالحكم بمنع الأشخاص المشار إليهم أسفله من جميع الفعاليات الخاصة بكرة القدم:

1- نادي قراداغ لوكباتان، دوري الدرجة الأولى

1-1- تورال محمد رضايف – لاعب

2- نادي الجيش الرياضي، دوري الدرجة الأولى

2-2- اورخان حسنوف، لاعب

2-3- يامين أقا كريم زاده، لاعب

3-3- راؤول يعقوب زاده، لاعب

4- نادي قورزا نفطجي، دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

4-1- ائلمير محمدوف، مدرب

5- نادي كشله باكو

5-1- مهمان بابايف، مدرب

5-2- عاصف سفروف، مسؤول بالنادي

وكذلك الأشخاص المشار إلى أسمائهم أسفله لا نشاط لهم حاليا في مجال كرة القدم الفعال ولكن اللجنة الخاصة حكمت بمنعهم من جميع فعاليات خاصة بكرة القدم نظرا لاحتمال نشاطهم في المستقبل في مجال كرة القدم:

1- ائلمين تشوبانوف

2- ناطق سهرتوف

3- أمين جعفر قولييف

ويفيد البيان كذلك أن التحقيق ذي الصلة جار كذلك من جانب أجهزة إنفاذ القانون الأمر الذي يحتمل صدور قرارات أخرى عن جانب اللجنة الخاصة لدى الاتحاد لكرة القدم أيضا علما بان الذين صدرت بحقهم الأحكام المذكورة يحق لهم المرافعة لدى المحكمة الاستئنافية.