أنقرة، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر ألازيغ التركية. أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 14.20 بالتوقيت المحلي. شعر الزلزال في المناطق المحيطة. لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب تركيا

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