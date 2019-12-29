تدشين مجمع سكني جديد بسعة 250 عائلة لاجئة في أوجار

أوجار، 29 ديسمبر، أذرتاج

دشن مجمع سكني جديد منشأ للاجئين والمشردين عشية يوم تضامن أذربيجانيي العام وعيد رأس السنة في محافظة أوجار 29 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن حفل التدشين حضره رئيس اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمشردين روشن رضايف ومحافظ أوجار منصور محمدوف ومدير مؤسسة التنمية الاجتماعية للاجئين والمشردين ماهر عباس زاده ومسؤولون آخرون.

وافتتح الحفل رئيس اللجنة رضايف والمحافظ محمدوف بكلمتين هنآ فيهما أصحاب الشقق الجديدة مؤكدين أن تحسين ظروف الحياة والمعيشة للاجئين والمشردين في البلد من الأوليات في سياسة الدولة اليوم. وتناولا الإجراءات والفعاليات العامة الخاصة بتحسين ظروف الحياة للاجئين والمشردين بقيادة الرئيس إلهام علييف واصفين هذا المجمع السكني في أوجار هدية لهم عشية يوم تضامن أذربيجانيي العام وعيد رأس السنة. وقيل إن هذا المجمع السكني المنشأ للاجئين هو المجمع السكني الـ109 على نطاق البلد.

ورفع ناطقون من اللاجئين والمشردين شكرهم لقيادة البلد على ذلك.

ثم أقيم حفل سحب القرعة لتوزيع المنازل على أصحابها.

وقيل إن المجمع السكني الواقع على مساحة 4 هيكتارات أخذ في إنشائه في مايو 2019م وبنيت 6 مبان سكنية ذات 5 طوابق كل واحد منها و25 شقة فيها ذات غرفة واحدة و110 شقة ذات غرفتين و100 شقة ذات 3 غرف و15 شقة ذات 4 غرف بجانب مدرسة بسعة 220 مقعد وروضة الأطفال بسعة 100 طفل ومبنى إداري ومركز للاجتماعات ومبنى الاتصالات السلكية واللاسلكية ومركز طبي ومزود بجميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية من إمداد المياه للشرب والصرف الصحي.

وخصص المجمع السكني المذكور للاجئين والمشردين المقيمين مؤقتا لدى المساكن الطلابية وسائر المباني الإدارية بمحافظة أوجار.