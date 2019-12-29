البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 ديسمبر / كانون الأول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 30 ديسمبر / كانون الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٧]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٧]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١١:٠٤]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٧]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٦]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [٢٠:٠٤]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٤]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [٠٩:٤٠]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٠]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:٢٨]
٢٥.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٣]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٥٨]
٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٧]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٠]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٦:٤٧]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٣:٢٥]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٢:٠٤]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١١:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك