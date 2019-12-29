افتتاح مبنى سكني جديد بسعة 80 عائلة لاجئة في جويتشاي
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
جويتشاي، 29 ديسمبر، أذرتاج
افتتح مبنى سكني جديد منشأ للاجئين والمشردين عشية يوم تضامن أذربيجانيي العام وعيد رأس السنة في محافظة جويتشاي 29 ديسمبر اليوم.
أفادت أذرتاج أن حفل التدشين حضره رئيس اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمشردين روشن رضايف ومحافظ جويتشاي مهدي سليم زاده ومدير مؤسسة التنمية الاجتماعية للاجئين والمشردين ماهر عباس زاده ومسؤولون آخرون.
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