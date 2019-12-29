حفل استقبال في المغرب بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم

الرباط، 29 ديسمبر، أذرتاج

اقامت سفارة أذربيجان في المغرب حفل الاستقبال بمناسبة يوم 31 ديسمبر- يوم التضامن لأذربيجانيي العالم.

تفيد أذرتاج أنه حضر الحفل الأذربيجانيون المقيمون في المغرب والشخصيات العامة المحلية والصحفيون وأعضاء جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية.

قال سفير أذربيجان في المغرب أغطاي قربانوف إن يوم 31 ديسمبر - يوم لتضامن أذربيجانيي العالم الذي أسسه الزعيم الوطني حيدر علييف حينما كان رئيساً للمجلس الأعلى لجمهورية نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم ولا يزال الشعب الأذربيجاني يحتفل به. في الوقت الحاضر، وتم رفع مسألة توحيد جميع الأذربيجانيين حول هدف واحد وفكرة واحدة وتعزيز العلاقات مع مواطنينا إلى مستوى سياسة الدولة.

وأكد السفير ان عقد المؤتمر الأول لأذربيجانيي العالم في نوفمبر 2001 فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد. يحي كل أذربيجاني في قلبه عبارة الزعيم العظيم حيدر علييف مفاده "أنا فخور دائماً، واليوم أيضاً فخور بأنني أذربيجاني".

في إشارة إلى أن المسار الاقتصادي والسياسي الذي وضعه الزعيم الوطني في سنوات استقلال أذربيجان قد برهن على قيمته. ركز الدبلوماسي على أن اليوم يزيد بلدنا قدرة يوماً بعد يوم وتجري الإصلاحات الشاملة والهادفة في جميع المجالات وترتفع مكانته على الصعيد الدولي تحت قيادة الرئيس إلهام علييف. وأشاد السفير إلى أن الأنشطة متعددة الجوانب للنائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا ساهمت مساهمة قيمة في عمليات التنمية في أذربيجان.

تحدث رشيد حراط، الخريج من معهد مشهدي عزيزبيكوف الأذربيجاني للنفط والكيمياء في عام 1994 في كلمته عن انطباعاته المتعلقة بالشعب الأذربيجاني وقال إنه بغية توحيد الأشخاص المرتبطين بأذربيجان تم تأسيس رابطة الخريجين والطلبة لجامعات أذربيجان.

نيجار جعفرلي

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الرباط