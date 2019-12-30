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    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال البناء في حديقة بباكو

    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٣]

    باكو، 30 ديسمبر (أذرتاج).

    تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سير أعمال إعادة البناء في حديقة واقعة في تقاطع شوارع ستار بهلولزاده وآتاتورك وضيا بنيادوف في حي بيناغادي بباكو.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال البناء في حديقة بباكو
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