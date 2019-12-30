باكو، 30 ديسمبر (أذرتاج). تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سير أعمال إعادة البناء في حديقة واقعة في تقاطع شوارع ستار بهلولزاده وآتاتورك وضيا بنيادوف في حي بيناغادي بباكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال البناء في حديقة بباكو

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