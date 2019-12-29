نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تجتمع مع الأطفال المتلقين العلاج لدى مركز أمراض ونقل الدم الوطني

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

أقيمت احتفالات عيدية بمناسبة 31 ديسمبر يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة لدى مركز أمراض ونقل الدم بتنظيم فؤاد أقايف مدير مركز "التعليم عن بعد" ضمن مشروع "التعليم عن بعد للأطفال في سنة المدرسة المتلقين العلاج".

أفادت أذرتاج أن نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا شاركت في الفعاليات.

أحيطت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف علما في البداية بعملية العلاج الجارية لدى المؤسسة.

ثم تعرفت ليلى علييفا إلى مشروع التعليم عن بعد المطبق في هذه المؤسسة الطبية والمنفذ بدعم وزارتي الصحة والتعليم يرمي إلى ضمان حق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والتعلم العام غير المنقطع والنوعي وكذلك التأييد بتكامل الأطفال المصابين بأمراض الدم مع المجتمع والتوصل إلى زيادة معارفهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتهيئة ظروف ملائمة تتيح لهم بعرض إمكاناتهم ومهاراتهم حيث أن الأطفال لا يتخلون عن التعليم والتعلم خلال مدة علاجهم لدى المؤسسة.

ثم شاهد الحاضرون فقرات فنية بأداء الأطفال من الموسيقى والأشعار والرقصات. كما زاد حضور البابا نويل الفعاليات من أفراح الأطفال وسعادتهم.

واهتمت ليلى علييفا بعلاج الأطفال واجتمعت معهم وتحدثت مع أبويهم وأولياء أمورهم.

وأعربت نائبة مؤسسة حيدر علييف عن تمنياتها شفاء عاجلا للأطفال وقدمت لهم هدايا.

وفي ختام الفعاليات تفقد المشاركون معرضا منظما بالأعمال اليدوية للتلاميذ.