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    قوات الاحتلال الأرميني يخرق الهدنة 22 مرة

    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٤:١٨]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    خرقت قوات الاحتلال الأرميني نظام وقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرية قوشجي أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة بمرتفعات في محافظة نويَمْبريان الأرمينية فيما استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرية زمانلي ومرتفعات لمحافظة جدابيك الأذربيجانية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في مرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية.

    كما أصبحت مواقع الدفاع الأذربيجانية عرضة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة لدى قرية مرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي أشاغي أويس علي وقورقان المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك مرتفعات محتلة بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يخرق الهدنة 22 مرة
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