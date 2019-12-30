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    ننشر القائمة الكاملة لـ132 موقعا سجلتها الإيسيسكو على لائحة التراث في العالم الإسلامي

    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٦:٤٦]

    باكو، 30 ديسمبر (أذرتاج).

    نجحت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في تخطى المستهدف لعام 2019 فيما يتعلق بتسجيل المواقع التاريخية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، حيث بلغ عدد المواقع المسجلة على اللائحة 132 موقعا، في ثلاثة مستويات للتسجيل هي: القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي (وضمت 64 موقعا)، والقائمة التمهيدية للتراث في العالم الإسلامي (وضمت 65 موقعا)، وقائمة التراث المهدد بالخطر في العالم الإسلامي (وضمت 3 مواقع)، وهي القوائم التي اعتمدتها لجنة التراث في العالم الإسلامي، خلال اجتماعها الاستثنائي في مقر الإيسيسكو بالرباط يومي 2 و3 ديسمبر 2019، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع الاسيسكو.

    وكان الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، قد أعلن خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة، الذي استضافته تونس في 17 ديسمبر الجاري، عن نجاح الإيسيسكو في تخطى عدد مواقع التراث في العالم الإسلامي التي كانت تستهدف تسجيلها بنهاية العام الجاري.

    ودعا الدكتور المالك وزراء الثقافة وجهات الاختصاص في الدول الأعضاء بالمنظمة إلى مواصلة تقديم الملفات التقنية لتسجيل جميع المواقعِ التراثية المادية وغير المادية والطبيعية والصناعية في بلدانهم على لائحة التراث في العالم الإسلامي.

    والقائمة الكاملة للمواقع المسجلة على لائحة التراث في العالم الإسلامي في الملف المرفق بصيغة pdf.

    AZERTAG.AZ :ننشر القائمة الكاملة لـ132 موقعا سجلتها الإيسيسكو على لائحة التراث في العالم الإسلامي
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