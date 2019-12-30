الجمارك تكشف حجم التبادل التجاري خلال نوفمبر

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

كشفت هيئة الجمارك أن حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال شهر نوفمبر العام الحالي بلغ مليارين و2ر411 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن 4ر929 مليون دولار من التبادل التجاري من قسط الاستيراد ومليارا و8ر481 مليون دولار من نصيب الصادرات.