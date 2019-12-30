أذر سو تكشف حجم خطوط إمداد المياه للشرب والصرف الصحي المنفذ خلال الـ11 شهرا

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

قال أنار جبرائيلي إن شركة أذر سو أمدت خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الحالي حوالي 1200 كم من خطوط إمداد المياه للشرب ونحو 500 كم من خطوط الصرف الصحي.

أفادت أذرتاج عن جبرائيلي الناطق باسم الشركة قوله في تصريح للوكالة إن الشركة أمدت في محافظة أبشرون خلال الفترة المذكورة أكثر من 370 كم من خطوط إمداد المياه للشرب بجانب تنفيذ المشاريع الخاصة بإمداد المياه للشرب وخطوط الصرف الصحي بالعاصمة باكو وضواحيها مبلغا أن الأعمال في مدينة خيردالان انتهت.