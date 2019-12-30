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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف ينادي عام 2020م بعام المتطوعين في أذربيجان

    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٢]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في 30 ديسمبر اليوم على مرسوم ينص على مناداة عام 2020م في أذربيجان بعام المتطوعين.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على هدف المرسوم إعطاء دفعة للتنمية الشخصية للشباب وزيادة مشاعر المسؤولية الاجتماعية لديهم ورفع كفاءة الاستفادة من إمكانيات الشباب من اجل رفاهية الشعب والتنمية المستدامة للبلد حيث أن التطوع والتطوعية مما يوحد الناس حول نية موحدة وجهه صيغة اكثر نجاحا للفعالية المشتركة عن المواطن والمجتمع والدولة علما بان التطوعية مدرسة المواطنة والتمسك بالشعب والدولة والقيم الوطنية الأخلاقية والخدمة السوية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف ينادي عام 2020م بعام المتطوعين في أذربيجان
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