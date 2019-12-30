الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر
AzerTAg.az
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٣]
باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج
قالت هيئة الجمارك إنه صدرت من أذربيجان إلى بلدان الاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة 3ر860 مليون دولار خلال شهر نوفمبر.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من أقطار الاتحاد الأوروبي بلغت 2ر178 مليون دولار.
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