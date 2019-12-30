  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الجمارك تكشف أصناف المنتجات الموردة إلى البلد هذا العام

    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٤]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    كشفت هيئة الجمارك أن الـ11 شهرا من العام الجاري شهدت توريد 7421 صنف من المنتجات والبضائع إلى أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة عمليات الاستيراد إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الحالي بلغت 12 مليارا و7ر384 مليون دولار

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف أصناف المنتجات الموردة إلى البلد هذا العام
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٣]
    الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر
    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٧]
    أذر سو تكشف حجم خطوط إمداد المياه للشرب والصرف الصحي المنفذ خلال الـ11 شهرا
    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٥‎]
    الجمارك تكشف حجم التبادل التجاري خلال نوفمبر
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٢]
    حتى الآن، تجاوزت قيمة طلبات التصدير الواردة إلى" Azexport.az " 1.5 مليار دولار
    الجمارك تكشف أصناف المنتجات الموردة إلى البلد هذا العام