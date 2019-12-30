باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج كشفت هيئة الجمارك أن الـ11 شهرا من العام الجاري شهدت توريد 7421 صنف من المنتجات والبضائع إلى أذربيجان. أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة عمليات الاستيراد إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الحالي بلغت 12 مليارا و7ر384 مليون دولار

AZERTAG.AZ : الجمارك تكشف أصناف المنتجات الموردة إلى البلد هذا العام

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