وزير الدفاع يدشن وحدة عسكرية جديدة تالية عند منطقة محاذية لخط الجبهة

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

شارك وزير الدفاع ذاكر حسنوف الذي يقوم حاليا بجولة تفقدية في منطقة محاذية لخط الجبهة مع الوفد المرافق له في تدشين وحدة عسكرية جديدة تالية.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن قيادة الوزارة تفقدت الوحدة العسكرية الجديدة واهتمت بالظروف المهيأة في المطبخ والمسكن العسكري ومستودعات خاصة بالأسلحة والأغذية.

وأعطى الوزير حسنوف توجيهات ذات الصلة بما يكفل بتحسين ظروف خدمة الجنود وحياتهم الاجتماعية.