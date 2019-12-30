البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
AzerTAg.az
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يناير كانون الثاني.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 7 يناير كانون الثاني.
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