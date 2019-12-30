  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد

    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٧]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يناير كانون الثاني.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 7 يناير كانون الثاني.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٢]
    كشف حجم العمليات المالية للأجانب بالبطاقات المصرفية في أذربيجان هذا العام
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٣٣]
    زيادة حجم المدفوعات عبر نقاط البيع
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد