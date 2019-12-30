تدشين حارة سكنية جديدة بسعة 130 عائلة لاجئة في جويجول

جويجول، 30 ديسمبر، أذرتاج

دشنت حارة سكنية جديدة للاجئين والمشردين عشية يوم تضامن أذربيجانيي العام وعيد رأس السنة في محافظة جويجول 30 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن حفل التدشين حضره رئيس اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمشردين روشن رضايف ومحافظ جويجول عارف سيدوف ومدير مؤسسة التنمية الاجتماعية للاجئين والمشردين ماهر عباس زاده ومسؤولون آخرون.

وافتتح الحفل رئيس اللجنة رضايف والمحافظ سيدوف بكلمتين هنآ فيهما أصحاب الشقق الجديدة مؤكدين أن تحسين ظروف الحياة والمعيشة للاجئين والمشردين في البلد من الأوليات في سياسة الدولة اليوم. وتناولا الإجراءات والفعاليات العامة الخاصة بتحسين ظروف الحياة للاجئين والمشردين بقيادة الرئيس إلهام علييف واصفين هذا المجمع السكني في أوجار هدية لهم عشية يوم تضامن أذربيجانيي العام وعيد رأس السنة. وقيل إن هذا المجمع السكني المنشأ للاجئين هو المجمع السكني الـ110 على نطاق البلد.

ورفع ناطقون من اللاجئين والمشردين شكرهم لقيادة البلد على ذلك.

ثم أقيم حفل سحب القرعة لتوزيع المنازل على أصحابها.

وقيل إن الحارة السكنية الواقعة على مساحة 5ر1 هيكتار أخذ في إنشائها في أغسطس 2019م وبنيت 3 مبان سكنية ذات 5 طوابق كل واحد منها وذلك بسعة 130 عائلة لاجئة ومشردة و15 شقة فيها ذات غرفة واحدة و55 شقة ذات غرفتين و50 شقة ذات 3 غرف و10 شقق ذات 4 غرف ووفيها مبنى إداري ومركز للاجتماعات ومبنى الاتصالات السلكية واللاسلكية ومركز طبي ومزود بجميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية من إمداد المياه للشرب والصرف الصحي.

وخصصت الحارة السكنية للاجئين والمشردين المقيمين مؤقتا لدى المساكن الطلابية وسائر المباني الإدارية بمحافظة جويجول.