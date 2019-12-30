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    حصاد دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم عام 2019م

    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [٢٠:٠٥‎]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    نظمت 112 مباراة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عام 2019م المنتهي.

    أفادت أذرتاج أن 8 أندية نفسها تنافست في الدورة الثانية من الموسم 2018/2019م والدورة الأولى من الموسم 2019/2020م.

    وسجلت في الـ112 مباراة المنظمة 279 هدف حيث وصلت الإنتاجية المتوسطة 49ر2 هدفين.

    واحسن الأندية في دوري الممتاز لعام 2019م نادي قراباغ اغدام حيث أن النادي حقق 20 فوزا في 28 مباراة تنافس فيها. وخسر النادي في المباراة الواحدة ورفع رصيده إلى 67 نقطة. ويتبعه نادي نفطجي باكو برصيد يقل عن رصيد قراباغ قدر 17 نقطة.

    واصبح قراباغ اكثر الأندية تسجيلا للاهداف مقابل صباح اقلها تسجيلا للاهداف عام 2019م. كما أن النادي الأغدامي هو الأقل من الأندية من حيث حرس المرمى فيما اكثرها نادي صبائل باكو.

    وللناديين قراباغ ونفطجي فائض إيجابي في فارق الأهداف لهما وعليهما حيث أن الأندية الـ6 الباقية لها فائض سلبي في هذا التصنيف.

    AZERTAG.AZ :حصاد دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم عام 2019م
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