الرئيس الأذربيجاني يهنئ يوم تضامن الاذربيجانيين في العالم وعيد رأس السنة

أبناء وطني الأعزاء، ينتهي عام 2019. كان هذا العام مفعما بالنجاحات لبلدنا. وأنجزنا كل ما وضعنا امامنا من مهام في بداية العام. واستمرت أذربيجان بنجاح المضي قدما في طريق التنمية.

شهد بلدنا عام 2019 دوام الاستقرار والأمان. نرى ما يجري في العالم من احداث. يشهد العالم بكل انحائه، في منطقتنا وفي صعيد ما بعد الاتحاد السوفييتي وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية نزاعات وحروب واصطدامات دموية ومظاهرات احتجاجية حاشدة وعنف قوات الشرطة وانتهاك حقوق الانسان. أما أذربيجان فانها مكان فيه استقرار ونمو. وهذا انجازنا الكبير. عاش الشعب الاذربيجاني وعمل في عام 2019 في ظروف من الامن والأمان.

تعززت مواقفنا الدولية أيضا. خلال هذه السنة زار أذربيجان اكثر من 40 رئيسا للدول والحكومات وازدادت علاقاتنا الثنائية توسعا ونتعاون بنجاح تعاونا متعدد الجوانب. استضاف بلدنا العديد من الفعاليات الدولية الكبيرة. من بينها اشير الى اجتماع قمة مجلس تعاون الدول التركية. وتسلمت أذربيجان رئاسة مجلس التعاون التركي. كما احتضنت أذربيجان اجتماع قمة حركة عدم الانحياز. ستتولى أذربيجان رئاسة هذه المنظمة الكبيرة لمدة 3 سنوات قادمة بقرار 120 بلد. هذا مؤشر على الثقة الكبيرة فينا. ويظهر ان اغلبية المجتمع الدولي تدعم أذربيجان وتحترمنا.

كذلك انعقدت في باكو في هذا العام قمة زعماء الأديان العالميين. أشاد زعماء الأديان الوافدون من 70 بلدا بالاعمال الجارية في اذبيجان. أظهرت أذربيجان من جديد في هذه القمة أيضا انها بلد مخلص للتنوع الثقافي وتقاليده وقيمه الدينية والوطنية.

ولا يوجد أي تغير في موقفنا من تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية. موقفنا الثابت هو ضرورة تسوية هذا النزاع في اطار وحدة أراضي بلدنا. قراباغ الجبلية ارض أذربيجانية تاريخية قديمة وحزء لا يتجزأ من أذربيجان بناء على القانون الدولي. تبنت كافة المنظمات الدولية الكبيرة قرارات ومقررات بشأن هذا النزاع وبلورت مواقفها. أصدر مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة 4 قرارات بشأن النزاع تطالب بشكل واضح وجلي قوات الاحتلال بالانسحاب غير المشروط من أراضينا المحتلة.

كما تبنت حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي والمنظمات الأخرى قرارات ومقررات ذات الصلة. وجدت وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وسلامة حدودها المتعارف عليها دوليا دعما كبيرا في وثيقة أولويات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبية وأذربيجان. قراباغ الجبلية جزء لا يتجزأ من أذربيجان تاريخيا ومن حيث القانون الدولي على السواء.

أطلقت أرمينيا خلال العام تصريحات متضاربة وسخيفة جدا حول النزاع. كانوا يدعون في أرمينيا ان كيان قراباغ الجبلية المصتنع "دولة مستقلة" وكانوا يدعون أذربيجان للمحادثات معها. هذا كذب كاذب. ليست قراباغ الجبلية دولة مستقلة، ولم يعترف أي بلد في العالم، بما فيه أرمينيا ذاتها بهذا الكيان غير القانوني. أجريت المحادثات خلال هذه السنة بين أرمينيا وأذربيجان. وهذا الادعاء تم تدميره بالكامل. كذلك كانوا يدعون ان قراباغ الجبلية هي أرمينيا ونقطة. يمكن إطلاق مثل هذه التصريحات غير المسئولة، لكنهم لا يستطعون الدفاع عما ادليتم به من تصريحات غير مسئولة. وهذه التصريحات أيضا كاذبة. ليست قراباغ الجبلية هي أرمينيا ويعرف كل القاصي والداني في العالم وانا بدوري أعلنت مرة اخرى ان قراباغ الجبلية هي أذربيجان!

اثق في ان تؤدي سياستنا المتواصلة والمتأنية الى معالجة النزاع. ان قدرتنا الاقتصادية والعسكرية والسياسية والنمو السكاني تعزز كل هذه العوامل موقفنا وأثق في ان أذربيجان ستسترد وحدة أراضيها وسلامة حدودها. لذا يجب علينا ان نزيد قوة. واتخذت خطوات كبيرة في هذا المجال في هذا العام.

سيكتب عام 2019م في التاريخ كعام الإصلاحات العميقة. الإصلاحات السياسية وإصلاحات الكوادر والإصلاحات الهيكلية والإصلاحات المنفذة في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماعية قد زادت من قوتنا. وازداد الاقتصاد هذا العام ونما القطاع غير النفطي من الاقتصاد بنسبة تزيد عن 3 في المائة. ويشكل دين الدولة الخارجي مجرد 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك هو المؤشر الـ9 على النطاق العالمي وسينخفض الدين الخارجي في السنوات المقبلة انخفاضا اكثر. وازداد احتياطاتنا بالعملة الخارجية هذا العام. وازدادت الاحتياطات بالعملة الأجنبية قدر 5ر4 مليارات دولار لتصل إلى الحد القياسي البالغ 50 مليار دولار واحتياطاتنا بالعملة الأجنبية تزيد عن دين الدولة الخارجي أكثر من 5 مرات. ويعبر ذلك عن استدامة إمكانات البلد الاقتصادية والمالية. ونما الإنتاج الصناعي خاصة بلغ النمو الصناعي في القطاع غير النفطي 14 في المائة. وفي الزراعة نمو بنسبة 7 في المائة. كل ذلك يعبر عن أن التنمية الناجحة للبلد في جميع الاتجاهات الرئيسية حقيقة.

وصرنا بلداً مانحا في تقرير الرابطة الدولية للتنمية والان لسنا ببلد يستدين بل بلد يدين. وذلك كله مظهر للسياسة المدروسة وتمكّن هذه الإنجازات الناجحة كلها من تخصيص أحجام أكثر من الأموال إلى المجال الاجتماعي وقد عملنا. وأصبح هذا العام غير منسي من هذا المنطلق أيضا. واقترح بحزمة اجتماعية شاملة وأوسع واشتملت هذه الحزمة الاجتماعية على 4 ملايين و200 ألف فرد من الأهالي. وازدادت الإعانات بعضها بنسبة 50 في المائة وبعضها الآخر 100 في المائة ازديادا بلغ مرتين بجانب نمو الراتب الأدنى مرتين ونمو معاشات التقاعد 70 في المائة ونحتل اليوم المركز الأول من حيث قدرة الشراء لمعاشات التقاعد في مساحة رابطة الدول المستقلة. وسياستنا الاجتماعية تدل مرة أخرى على ذلك وقد أوضحت ذلك مرارا أن سياستنا ترتكز على مواطن أذربيجان وإني على يقين من أن المجال الاجتماعي يحظى بأكثر اهتمام من ذلك في السنوات المقبلة كلما تتوسع إمكاناتنا الاقتصادية.

وأصبح هذا العام عامًا ناجحا من حيث النزاهة أيضا. وقدمت هيئات الضرائب والجمارك أكثر من مليار مانات إضافة إلى ما خطط له والبتة ذلك يمكننا وأنا على يقين من أن هذه النزعة ستلاحظ العام المقبل أيضا، من ننفذ مشاريع الاجتماعية والبنية التحتية تنفيذا أوسع.

وتعالج مشكلات اللاجئين والمشردين وبنيت هذا العام منازل ومساكن لأكثر من 5 آلاف عائمة لاجئة ومشردة بالإضافة إلى بناء منازل ومساكن لنحو 800 عائلة للشهداء. كما أنشئت منازل ومساكن تعد آلاف لسكان محافظات شاماخي وإسماعيلي وأقصو المتضررين من الزلازل. وخلال مدة اقتصرت على 10 أشهر فقط أزيلت غالبية النتائج الوخيمة لتلك الزلازل الكبيرة. وهذه قضية فردية أيضا لأنها تدل على نيتنا وعلى قدرتنا وقد أبدت دولة أذربيجان والقيادة مرة أخرى أنها تقف إلى جانب مواطن أذربيجان.

وضع مشروع تاناب هذا العام للخدمة وذلك مشروع تاريخي. ووُصّل تاناب إلى حدود الاتحاد الأوروبي وقد احتفلنا بهذا الحدث التاريخي احتفالا مهيبا في شهر نوفمبر العام الجاري. تاناب جزء من ممر الجنوب للغاز. ممر الجنوب للغاز مؤلف من 4 مشاريع وقد تحولت 3 مشاريع منها إلى الحقيقة وهي شاه دنيز الثاني وخط أنبوب جنوب القوقاز للغاز وتاناب والمشروع الرابع وهو تاب جارية تنفيذه بنجاح حيث تجاوز مستوى تنفيذه عن 90 في المائة. ونرسم خارطة الطاقة والنقل رسما جديدا لأوروبا ويوراسيا. وكنا مبادرين بهذا المشروع وتكفلنا بمعظم العبء ماليا وفنيا على عاتقنا وننفذ مع شركائنا بنجاح هذا المشروع العملاق الذي يكتسب بأهمية عظيمة.

وأتى هذا العام عامًا قياسيا في مجال السياحة. ونتيجة السياسة التي ننتهجها وتنمية البلد والأمن السائد على البلد وكذلك الاستقرار والفعاليات المهيبة الكبرى التي نظمناها في أذربيجان قد زار أذربيجان أكثر من 3 ملايين سائح لأول مرة.

ولد المواطن المليون العاشر هذا العام. وذلك حدث تاريخي آخر. وازداد عدد أهالي البلد أكثر من 3 ملايين نسمة خلال سنوات الاستقلال. وذلك يزيد من قوتنا من جهة ومن مسؤوليتنا من جهة أخرى. لان الأهالي المتزايد ميزة كبيرة وفي الوقت ذاته يجب على الاقتصاد أن يتقدم أمام الأهالي المتزايد الذي يعني بناء مدارس جديدة وروضات للأطفال ومستشفيات وفرص عمل وبذلك تزداد قوة أذربيجان كلما يزداد عدد الأهالي وقد أسرتنا ابنتنا مهربان الجميلة بولادتها هذا العام وأسعدها الله تعالى وجميع الطفال ويحفظهم أجمعين.

واليوم نحتفل كذلك بيوم تضامن أذربيجانيي العالم. وانتهازا مني للفرصة أنقل تحياتي المخلصة إلى جميع الأذربيجانيين المقيمين في العالم. وينبغي لهم أن يعلموا وهم يعلمون أن دولة أذربيجان المقتدرة واقفة وراءهم.

أبناء الجلدة الأعزاء، أهنئكم قلبيا بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العام وعيد رأس السنة وأتمنى لكم موفور الصحة والسعادة.

عيدكم مبارك.