الرئيس الأذربيجاني: أثق في أن تؤدي سياستنا المتواصلة والمتأنية الى معالجة النزاع

باكو، 1 يناير (أذرتاج).

ولا يوجد أي تغير في موقفنا من تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية. موقفنا الثابت هو ضرورة تسوية هذا النزاع في اطار وحدة أراضي بلدنا. قراباغ الجبلية ارض أذربيجانية تاريخية قديمة وحزء لا يتجزأ من أذربيجان بناء على القانون الدولي. تبنت كافة المنظمات الدولية الكبيرة قرارات ومقررات بشأن هذا النزاع وبلورت مواقفها. أصدر مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة 4 قرارات بشأن النزاع تطالب بشكل واضح وجلي قوات الاحتلال بالانسحاب غير المشروط من أراضينا المحتلة.

جاءت هذه الكلمات في كلمة تهنئة وجهها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة يوم تضامن الاذربيجانيين وعيد رأس السنة.

"كما تبنت حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي والمنظمات الأخرى قرارات ومقررات ذات الصلة. وجدت وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وسلامة حدودها المتعارف عليها دوليا دعما كبيرا في وثيقة أولويات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبية وأذربيجان. قراباغ الجبلية جزء لا يتجزأ من أذربيجان تاريخيا ومن حيث القانون الدولي على السواء"، حسبما قال الرئيس.

كذلك اضاف الرئيس الأذربيجاني: أطلقت أرمينيا خلال العام تصريحات متضاربة وسخيفة جدا حول النزاع. كانوا يدعون في أرمينيا ان كيان قراباغ الجبلية المصتنع "دولة مستقلة" وكانوا يدعون أذربيجان للمحادثات معها. هذا كذب كاذب. ليست قراباغ الجبلية دولة مستقلة، ولم يعترف أي بلد في العالم، بما فيه أرمينيا ذاتها بهذا الكيان غير القانوني. أجريت المحادثات خلال هذه السنة بين أرمينيا وأذربيجان. وهذا الادعاء تم تدميره بالكامل. كذلك كانوا يدعون ان قراباغ الجبلية هي أرمينيا ونقطة. يمكن إطلاق مثل هذه التصريحات غير المسئولة، لكنهم لا يستطعون الدفاع عما ادليتم به من تصريحات غير مسئولة. وهذه التصريحات أيضا كاذبة. ليست قراباغ الجبلية هي أرمينيا ويعرف كل القاصي والداني في العالم وانا بدوري أعلنت مرة اخرى ان قراباغ الجبلية هي أذربيجان!

واعرب عن ثقته في ان تؤدي سياستنا المتواصلة والمتأنية الى معالجة النزاع. ان قدرتنا الاقتصادية والعسكرية والسياسية والنمو السكاني تعزز كل هذه العوامل موقفنا وأثق في ان أذربيجان ستسترد وحدة أراضيها وسلامة حدودها. لذا يجب علينا ان نزيد قوة. واتخذت خطوات كبيرة في هذا المجال في هذا العام.