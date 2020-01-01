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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أنجزنا كل ما وضعنا امامنا من مهام في بداية العام

    ٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 1 يناير (أذرتاج).

    ينتهي عام 2019. كان هذا العام مفعما بالنجاحات لبلدنا. وأنجزنا كل ما وضعنا امامنا من مهام في بداية العام. واستمرت أذربيجان بنجاح المضي قدما في طريق التنمية.

    قال هذه الكلمات رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف في كلمة تهنئته للشعب الاذربيجاني بمناسبة يوم تضامن الاذربيجانيين وعيد رأس السنة.

    واضاف الرئيس قائلا: "شهد بلدنا عام 2019 دوام الاستقرار والأمان. نرى ما يجري في العالم من احداث. يشهد العالم بكل انحائه، في منطقتنا وفي صعيد ما بعد الاتحاد السوفييتي وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية نزاعات وحروب واصطدامات دموية ومظاهرات احتجاجية حاشدة وعنف قوات الشرطة وانتهاك حقوق الانسان. أما أذربيجان فانها مكان فيه استقرار ونمو. وهذا انجازنا الكبير. عاش الشعب الاذربيجاني وعمل في عام 2019 في ظروف من الامن والأمان."

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: أنجزنا كل ما وضعنا امامنا من مهام في بداية العام
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