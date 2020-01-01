بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في أذربيجان

باكو، 1 يناير (أذرتاج).

بدأ اليوم تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج ان التأمين الصحي الإلزامي بدأ يطبق في البداية في نخجوان و20 محافظات وهي شاكي وقوبا وقوسار وخاتشماز وشابران وسيازان وخيزي وشاماخي واسماعيللي وآغسو وقوبوستان وبالاكان وزاقاطالا وقاخ واوغوز وقابالا وكوتشاي واوجار وزرداب وكوردمير الى جانب مدينة مينكجوير ويفلاخ واغداش. في المرحلة الاولى سيتم تقديم الخدمة الصحية على اساس التأمين الصحي الالزامي لـ23.82 في المائة من سكان البلد.

بدأ التطبيق التجربي للتأمين الصحي الالزامي ابتداء من 2017 في مينكجوير ويفلاخ واغداش حيث تلقى حوالي 370 الف ساكن العلاج المجاني على اساس هذا المشروع.

بناء على القانون الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاول من يناير ستخصص الدولة 90 مانات لكل شخص واجمالي 900 مليون مانات لهذا الغرض.

سيغطي التأمين الصحي الالزامي 10 مليون نسمة.

في المرحلة الثانية ستنضم 17 منطقة الى هذا المشروع وهي كنجه ونافطالان وكويكول وجورانبوي وداشكاسان وساموخ وشمكير وقازاخ واغسطافا وكاداباي وتاووز وبردعه وتارتار اغدام واغجابدي وفضولي وبيلقان.

في المرحلة الثالثة سيتم تطبيق التأمين الصحي الالزامي في اشهر يوليو – سبتمبر في 14 منطقة – مدينة شروان ولانكران وماساللي وليريك ويارديملي واستارا وجليل آباد وساليان ونفطجالا وبيلاسوار وايميشلي وساعاتلي وحاجيقبول وصابراباد.

في المرحلة الرابعة الاخيرة التي ستكون في اكتوبر – ديسمبر سيشمل التأمين الصحي الالزامي سكان مدينتي باكو وسومغايت وشبه جزيرة ابشيرون.