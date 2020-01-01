إلهام علييف: أغلبية دول العالم تدعم أذربيجان وتحترمنا

باكو، 1 يناير (أذرتاج).

تعززت مواقفنا الدولية أيضا. خلال هذه السنة زار أذربيجان اكثر من 40 رئيسا للدول والحكومات وازدادت علاقاتنا الثنائية توسعا ونتعاون بنجاح تعاونا متعدد الجوانب. استضاف بلدنا العديد من الفعاليات الدولية الكبيرة.

جاءت هذه الكلمات في كلمة تهنئة وجهها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة يوم تضامن الاذربيجانيين وعيد رأس السنة.

كما زاد الرئيس علييف قائلا: " اشير الرئيس من بين الفعاليات الدولية الى اجتماع قمة مجلس تعاون الدول التركية. وتسلمت أذربيجان رئاسة مجلس التعاون التركي. كما احتضنت أذربيجان اجتماع قمة حركة عدم الانحياز. ستتولى أذربيجان رئاسة هذه المنظمة الكبيرة لمدة 3 سنوات قادمة بقرار 120 بلد. هذا مؤشر على الثقة الكبيرة فينا. ويظهر ان اغلبية دول العالم تدعم أذربيجان وتحترمنا.

كذلك انعقدت في باكو في هذا العام قمة زعماء الأديان العالميين. أشاد زعماء الأديان الوافدون من 70 بلدا بالاعمال الجارية في اذبيجان. أظهرت أذربيجان من جديد في هذه القمة أيضا انها بلد مخلص للتنوع الثقافي وتقاليده وقيمه الدينية والوطنية.