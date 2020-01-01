إلهام علييف: سيكتب عام 2019م في التاريخ كعام الإصلاحات العميقة

باكو، 1 يناير (أذرتاج).

سيكتب عام 2019م في التاريخ كعام الإصلاحات العميقة. الإصلاحات السياسية وإصلاحات الكوادر والإصلاحات الهيكلية والإصلاحات المنفذة في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماعية قد زادت من قوتنا.

جاءت هذه الكلمات في خطاب تهنئة وجهه الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة يوم تضامن الاذربيجانيين وعيد رأس السنة، حسبما افادت وكالة اذرتاج.

وقال الرئيس : ازداد الاقتصاد هذا العام ونما القطاع غير النفطي من الاقتصاد بنسبة تزيد عن 3 في المائة. كما اضاف الرئيس: "يشكل دين الدولة الخارجي مجرد 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك هو المؤشر الـ9 على النطاق العالمي وسينخفض الدين الخارجي في السنوات المقبلة انخفاضا اكثر. وازداد احتياطاتنا بالعملة الخارجية هذا العام. وازدادت الاحتياطات بالعملة الأجنبية قدر 5ر4 مليارات دولار لتصل إلى الحد القياسي البالغ 50 مليار دولار واحتياطاتنا بالعملة الأجنبية تزيد عن دين الدولة الخارجي أكثر من 5 مرات. ويعبر ذلك عن استدامة إمكانات البلد الاقتصادية والمالية. ونما الإنتاج الصناعي خاصة بلغ النمو الصناعي في القطاع غير النفطي 14 في المائة. وفي الزراعة نمو بنسبة 7 في المائة. كل ذلك يعبر عن أن التنمية الناجحة للبلد في جميع الاتجاهات الرئيسية حقيقة.