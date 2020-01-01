الرئيس إلهام علييف: تم تخصيص احجام اكبر من الاموال في مجال الضمان الاجتماعي عام 2019

باكو، 1 يناير (أذرتاج).

وصرنا بلداً مانحا في تقرير الرابطة الدولية للتنمية والان لسنا ببلد مدين بل بلد دائن. وذلك كله مظهر للسياسة المدروسة وتمكّن هذه الإنجازات الناجحة كلها من تخصيص أحجام أكثر من الأموال إلى المجال الاجتماعي وقد عملنا.

جاءت هذه الكلمات في خطاب تهنئة وجهه الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة يوم تضامن الاذربيجانيين وعيد رأس السنة، حسبما افادت وكالة اذرتاج.

وأصبح هذا العام غير منسي من هذا المنطلق أيضا. واقترح بحزمة اجتماعية شاملة وأوسع واشتملت هذه الحزمة الاجتماعية على 4 ملايين و200 ألف فرد من الأهالي. وازدادت الإعانات بعضها بنسبة 50 في المائة وبعضها الآخر 100 في المائة ازديادا بلغ مرتين بجانب نمو الراتب الأدنى مرتين ونمو معاشات التقاعد 70 في المائة ونحتل اليوم المركز الأول من حيث القدرة الشرائية لمعاشات التقاعد في مساحة رابطة الدول المستقلة. وسياستنا الاجتماعية تدل مرة أخرى على ذلك وقد أوضحت ذلك مرارا أن سياستنا ترتكز على مواطن أذربيجان وإني على يقين من أن المجال الاجتماعي يحظى بأكثر اهتمام من ذلك في السنوات المقبلة كلما تتوسع إمكاناتنا الاقتصادية.