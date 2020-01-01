إلهام علييف: دولة أذربيجان تقف إلى جانب رعاياها

باكو، 1 يناير (أذرتاج).

وتعالج مشكلات اللاجئين والمشرَّدين وبنيت هذا العام منازل ومساكن لأكثر من 5 آلاف عائمة لاجئة ومشردة بالإضافة إلى بناء منازل ومساكن لنحو 800 عائلة للشهداء.

جاءت هذه الكلمات في خطاب تهنئة وجهه الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة يوم تضامن الاذربيجانيين وعيد رأس السنة، حسبما افادت وكالة اذرتاج.

كما أنشئت منازل ومساكن تعد آلاف لسكان محافظات شاماخي وإسماعيلي وأقصو المتضررين من الزلازل. وخلال مدة اقتصرت على 10 أشهر فقط أزيلت غالبية النتائج الوخيمة لتلك الزلازل الكبيرة. وهذه قضية فردية أيضا لأنها تدل على نيتنا وعلى قدرتنا وقد أبدت دولة أذربيجان والقيادة مرة أخرى أنها تقف إلى جانب رعاياها.