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    رئيس أذربيجان: تزداد قوة أذربيجان كلما يزداد عدد الأهالي

    ٠١.٠١.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٩]

    باكو، 1 يناير (أذرتاج).

    ولد المواطن المليون العاشر هذا العام. وذلك حدث تاريخي آخر.

    جاءت هذه الكلمات في خطاب تهنئة وجهه الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الى الشعب الاذربيجاني بمناسبة يوم تضامن الاذربيجانيين وعيد رأس السنة، حسبما افادت وكالة اذرتاج.

    واضاف الرئيس قائلا: وازداد عدد أهالي البلد أكثر من 3 ملايين نسمة خلال سنوات الاستقلال. وذلك يزيد من قوتنا من جهة ومن مسؤوليتنا من جهة أخرى. لان الأهالي المتزايد ميزة كبيرة وفي الوقت ذاته يجب على الاقتصاد أن يتقدم أمام الأهالي المتزايد الذي يعني بناء مدارس جديدة وروضات للأطفال ومستشفيات وفرص عمل وبذلك تزداد قوة أذربيجان كلما يزداد عدد الأهالي وقد أسرتنا ابنتنا مهربان الجميلة بولادتها هذا العام وأسعدها الله تعالى وجميع الطفال ويحفظهم أجمعين.

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