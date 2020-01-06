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    جورجيا تستضيف اجتماعا وزاريا تاليا لمجلس أوروبا

    ٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:١٧]

    تبيليسي، 6 يناير، أذرتاج

    قالت وزارة الخارجية الجورجية إن اجتماعا وزاريا تاليا لمجلس أوروبا ستعقد في جورجيا.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية الجورجية أن البلد يرأس حاليا مجلس أوروبا وستعقد في البلد اجتماعات مختلفة من هذا القبيل.

    وجاء في البيان أن المسائل المدرجة في جدول أعمال الاجتماع القادم سيعلن عنها بعد أن طرحت للنقاش لدى أمانة المجلس العامة وحددت.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستضيف اجتماعا وزاريا تاليا لمجلس أوروبا
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