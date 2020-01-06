أذربيجان تشارك في جائزة تل أبيب الكبرى للجودو
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٠]
باكو، 6 يناير، أذرتاج
تستضيف تل أبيب بطولة الجائزة الكبرى للجودو في الفترة ما بين 23 و25 يناير.
أفادت أذرتاج أن أذربيجان تشارك في البطولة بفريق يشمل على 11 لاعبا و5 لاعبات سيتنافسون مع 376 لاعب و295 لاعبة عن 95 بلدا.
يذكر أن أذربيجان حصدت في البطولة السابقة ميداليتين من طرف كينجيرسكا في مسابقة الإناث 78 كغ ذهبية ومهدييف في مسابقة الذكور 90 كغ برونزية ليحتل البلد المركز الخامس في الترتيب علما بان الطاقم الإسرائيلي تصدر الترتيب بأربع ذهبيات وفضيتين وبرونزية.
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