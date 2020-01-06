سائحون وافدون إلى إسماعيلي يفضلون المكوث لدى بيوت خاصة

إسماعيلي ، 6 يناير، أذرتاج

تزايد عدد الوافدين من السياح المحليين والأجانب إلى محافظة إسماعيلي احدى المناطق الأخاذة الأذربيجانية خلال أيام العطلة.

أفادت أذرتاج أن السياح الوافدين إلى المحافظة في الأيام الأخيرة يفضلون المكوث لدى بيوت خاصة بجانب مراكز الاستراحة ويمكن القول بان المحافظة من الصعب جدا أن نجد بيتا خاصا للإيجار علما بان عددها يزيد عن 100 بيت خاص.

يذكر أن عدد السياح الوافدين إلى محافظة إسماعيلي عام 2019م وصل إلى 110 ألف سائح مقابل 10 آلاف وافد عام 2018م وتستضيف بلدة لاحيج بالمحافظة أكثر من 50 ألف سائح سنويا يزورون المحافظة من البلدان الأوروبية والعربية أساسا.