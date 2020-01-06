تشغيل مدرسة ابتدائية في سوريا بدعم من تركيا

أنقرة، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قد فتحت المدرسة الابتدائية "نقرة نبع السلام" أبوابها أمام الطلاب والتي كانت منذ فترة طويلة مقرًا لجماعات حزب العمال الكردستاني في قرية نقرة بمدينة رسولين السورية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الوطني التركية انه تم تشغيل المدرسة بعد إعادة البناء. شارك القرويون عن قرب في أعمال الإصلاح بمساعدة سلطة مقاطعة شانليورفا التركية.

حضر قائد الجيش الثاني التركي الجنرال سنان يايلا ومحافظ شانليورفا عبد الله ايرين حفل الافتتاح.

تم تزويد طلاب المدارس بالكتب المدرسية والدفاتر.