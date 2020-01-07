وحدات الاحتلال الأرميني تخرق وقف إطلاق النار 22 مرة

باكو، 7 يناير، أذرتاج

خرقت وحدات الاحتلال الأرميني نظام وقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم من مختلف اتجاهات خط الجبهة.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرية بالا جعفرلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع وحدات الاحتلال الأرميني بقرية أيجوفيت لمحافظة إيجيفان الارمينية فيما استهدفت وحدات الاحتلال الأرميني من مواقعها في مرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الارمينية مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية زمانلي لمحافظة جدابيك الأذربيجانية.

كما تعرضت مواقع وحدات الدفاع الأذربيجاني لطلقات نارية عن مواقع وحدات الاحتلال الأرميني المرابطة في قرية جواهرلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوروباتكينو المحتلة لمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرية هوراديز المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزكار المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية ومرتفعات محتلة بمحافظات تارتار وأغدام وخوجاوند.