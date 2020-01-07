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    بناء خط سكة حديد يربط طاجيكستان بأفغانستان

    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]

    باكو، 7 يناير (أذرتاج).

    وقعت أخيراً حكومتا طاجيكستان وأفغانستان في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه اتفاقية لبناء خط سكك حديدية يربط البلدين في مسار جلال الدين بلخي وجيحون وبانج بايان (طاجيكستان) و – شيرخان بندر (أفغانستان).

    وذكرت وكالة الأنباء الطاجيكية، أن الاتفاقية وقعها وزير النقل في جمهورية طاجيكستان خدايارخدايار زاده، ومن الجانب الأفغاني رئيس إدارة السكك الحديدية لجمهورية أفغانستان الإسلامية محمد يامو شمس.

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