وكالة الطرق البرية تطلق أعمال إعادة بناء 42 كم من الطريق السريع كوردمير – زرداب
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٨]
كوردمير، 7 يناير، أذرتاج
أطلقت الوكالة الحكومية للطرق البرية أعمال إعادة بناء الطريق البري السريع الواصل إلى محافظة زرداب الذي يبدأ من الـ53 كم من الطريق البري السريع أقصو – كوردمير – بهرام تبه ذي الأهمية الجمهورية وذلك تنفيذا للمرسوم الصادر عن الرئيس إلهام علييف.
أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن الطريق البري بطول 42 كم كان يحتاج إلى الإصلاح الشامل. ويربط الطريق الخاضع لإعادة البناء بين 24 منطقة سكنية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [٠١:١٥]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٠]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٥٨]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:١٩]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٦]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٠٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك