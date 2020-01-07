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    وكالة الطرق البرية تطلق أعمال إعادة بناء 42 كم من الطريق السريع كوردمير – زرداب

    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٨]

    كوردمير، 7 يناير، أذرتاج

    أطلقت الوكالة الحكومية للطرق البرية أعمال إعادة بناء الطريق البري السريع الواصل إلى محافظة زرداب الذي يبدأ من الـ53 كم من الطريق البري السريع أقصو – كوردمير – بهرام تبه ذي الأهمية الجمهورية وذلك تنفيذا للمرسوم الصادر عن الرئيس إلهام علييف.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن الطريق البري بطول 42 كم كان يحتاج إلى الإصلاح الشامل. ويربط الطريق الخاضع لإعادة البناء بين 24 منطقة سكنية.

    AZERTAG.AZ :وكالة الطرق البرية تطلق أعمال إعادة بناء 42 كم من الطريق السريع كوردمير – زرداب
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