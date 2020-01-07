زلزال يضرب جزيرة بورتوريكو

باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ضرب زلزال بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر سواحل جزيرة بورتوريكو الأمريكية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب الجزء الجنوبي من جزيرة بورتوريكو على عُمق ضحل نسبيًا بمسافة 7 كيلومترات. وقعت الهزات الأرضية في الساعة 08:24 بالتوقيت المحلي.

ولم يجرى الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.