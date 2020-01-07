زلزال يضرب جزيرة بورتوريكو
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]
باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
ضرب زلزال بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر سواحل جزيرة بورتوريكو الأمريكية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب الجزء الجنوبي من جزيرة بورتوريكو على عُمق ضحل نسبيًا بمسافة 7 كيلومترات. وقعت الهزات الأرضية في الساعة 08:24 بالتوقيت المحلي.
ولم يجرى الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٣٠.١٢.٢٠١٩ [٠١:١٥]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٠]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٤:٥٨]
٠١.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٢]
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٩]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:١٩]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٥٦]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٥:٠٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك