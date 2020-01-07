المصادقة على خطة الفعاليات بالذكرى السنوية الـ30 لمأساة 20 يناير

كوردمير، 7 يناير، أذرتاج

صادق مرسوم صدر عن رئيس الديوان الرئاسي سمير نورييف على "خطة الفعاليات المتعلقة بإحياء الذكرى السنوية الـ30 لمأساة 20 يناير".

أفادت أذرتاج أن الوثيقة تنص على إقامة فعاليات مكرسة للذكرى السنوية للمأساة في كافة مدن الجمهورية ومحافظاتها والإدارات والمنظمات تشمل على مؤتمرات واجتماعات ومحاضرات وعروض تمثيليات وأفلام تسجيلية وفنية وتغطية مثل هذه الفعاليات في الإعلام وبث برامج مكرسة لمأساة 20 يناير في وسائل الإعلام الرئيسية العالمية والقنوات التلفزيونية ومواقع على شبكة الإنترنت.

كما يكلف المرسوم السفارات الأذربيجانية وتمثيلياتها الدبلوماسية والجاليات الأذربيجانية بفعاليات ونشاطات لإعادة تركيز انتباه المجتمع العالمي على مأساة 20 يناير الدموية وبضمان وتوفير مواد خاصة بمأساة عشرين يناير بمعظم اللغات العالمية وطبعها ونشرها وبثها على وسائل الإعلام الجماهيرية الأجنبية والقنوات المتلفزة والإذاعية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وسيتم تقديم مساعدات إنسانية لأسر الشهداء جراء أحداث 20 يناير وستجرى أعمال الإعمار والتنظيف في ساحة مقابر الشهداء وسيقام درس خاص مكرس للمأساة في جميع المؤسسات التعليمية.

وسيتم وقف دقيقة حداد في أراضي أذربيجان في الساعة الثانية عشرة نهارا بتوقيت باكو في العشرين من يناير وتطلق أصوات صفير السفن والسيارات والقطارات.

ستنكس الأعلام في أذربيجان حدادا على شهداء مأساة 20 يناير.