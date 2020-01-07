شجرة البرقوق تثمر في الشتاء بمحافظة جويتشاي

جويتشاي، 7 يناير، أذرتاج

ظهر حادث طبيعة طريف بقرية بيرينجي عرب جبرلي لمحافظة جويتشاي الأذربيجانية في فصل الشتاء الحالي.

أفادت أذرتاج أن شجرة البرقوق / الخوخ / في حديقة بيت خاص بساكنة القرية ليلى حسينوفا أثمرت.

وقالت ربة البيت حسينوفا إنها تفاجأت بمثل حدث الطبيعة لأول مرة مفيدة أنها لم تهتم بازدهار الشجرة قبل فترة ظنا منها أنها تسقط كونها في فصل الشتاء غير أنها اندهشت بثمار الشجرة.