بدء فعاليات بعثة رقابة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الأوروبي على الانتخابات البرلمانية

باكو، 7 يناير، أذرتاج

بدأ مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فعالياته لمراقبة الانتخابات البرلمانية في أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن رئيس بعثة الرقابة على الانتخابات البرلمانية في أذربيجان للمكتب الأوروبي بيتر تيلير عقد مؤتمرا صحفيا في 7 يناير اليوم في باكو قال فيه إن البعثة وصلت إلى أذربيجان تلبية لدعوة حكومة أذربيجان بشأن الانتخابات البرلمانية المنظمة في البلد في 9 فبراير القادم حيث أن أذربيجان بوجهها عضوا لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بعثت بدعوة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ليراقب المكتب سير الانتخابات البرلمانية فوصلت بعثة أولى إلى البلد في أواسط ديسمبر الماضي لتقييم بيئة انتخابية في البلد ويخطط المكتب جلب مراقبين لمدة طويلة ومدة قصيرة إضافة إلى الهيئة الرئيسية للبعثة.

وأضاف أن المكتب الأوروبي يراقب على الانتخابات في أذربيجان للمرة الـ11 مفيدا انهم تعاونوا حتى الان تعاونا بناء مع المؤسسات المشاركة في عملية الانتخابات في أذربيجان معبرا عن أملهم في مواصلة التعاون البناء بين الطرفين.

وزاد أن المكتب يجلب إلى البعثة 30 مراقبا لمدة طويلة و350 مراقب لمدة قصيرة.