الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها في جورجيا

تبيليسي، 7 يناير (أذرتاج).

نشرت السفارة الامريكية في جورجيا بيانا في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت عن آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج من تبيليسي ان البيان يشير الى ان الحكومة الامريكية تدعو سفاراتها في الدول الخارجية اتخاذ تدابير الحيطة وتناشد رعاياها توخي درجة عالية من الحذر.