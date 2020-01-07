  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها في جورجيا

    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٤]

    تبيليسي، 7 يناير (أذرتاج).

    نشرت السفارة الامريكية في جورجيا بيانا في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت عن آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

    أفاد مراسل وكالة أذرتاج من تبيليسي ان البيان يشير الى ان الحكومة الامريكية تدعو سفاراتها في الدول الخارجية اتخاذ تدابير الحيطة وتناشد رعاياها توخي درجة عالية من الحذر.

    AZERTAG.AZ :الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
    لقاء بين رئيسي تركيا وروسيا في إسطنبول
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
    زلزال بقوة 4.7 ريختر يهز ايران
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]
    الخارجية: يحق لإيران أن تدافع عن نفسها
    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٨]
    تحطم طائرة ركاب أوكرانيا في إيران
    الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها في جورجيا