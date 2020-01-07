استشهاد جندي أذربيجاني بنيران قناص العدو الأرميني
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥٨]
باكو، 7 يناير (أذرتاج).
استشهد حارس الحدود الجندي الاذربيجاني فرضعلييف فرضعلي علي مرسل اوغلو بنيران قناص للعدو الأرميني، ذلك نتيجة الاستفزاز الأرميني بخرق الهدنة في الساعة 14:56 اليوم السابع من يناير قرب قرية قوشجو آيريم في محافظة قازاخ الأذربيجانية الواقعة في الحدود مع أرمينيا.
أفادت وكالة أنباء اذرتاج الاذربيجانية الرسمية ان رئيس حرس الحدود الاذربيجاني الجنرال إلتشين قولييف والضباط الرفيعي المستوى في مكان الحادث لمراقبة الأوضاع ميدانيا.
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