إنشاء مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض

باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

تم تأسيس تكتل إقليمي جديد يحمل اسم "مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ان الدول التي ضمها المجلس الجديد هي السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن والصومال وإريتريا وجيبوتي.

وقع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر واليمن والسودان وجيبوتي والصومال والأردن ميثاق المجلس في 7 يناير.

في نفس اليوم، التقى الوزراء مع ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأشاد الملك بتأسيس تكتل إقليمي جديد وتمنى النجاح في عمله وهنأ الدول المشاركة في هذه المناسبة.

ناقش قادة السياسة الخارجية القضايا حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الاجتماع الأول للتكتل الجديد. وأكدوا على الحاجة إلى تعزيز الجهود لإحلال السلام والاستقرار في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والعديد من البلدان الأفريقية.

كما أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا يهنئ الدول الأعضاء على تأسيس المجلس.