سوكار تدشن مجمعات للتزود بالوقود جديدة بثلاث مدن في أوكرانيا هذا العام
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٢]
كييف، 7 يناير، أذرتاج
قالت الشركة الفرعية لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في أوكرانيا إنها تدشن مجمعات للتزود بالوقود جديدة في ثلاث مدن بأوكرانيا عام 2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أنها اختارت مدن كييف وخاركيف ودنيبر لتدشينها وقد اطلقت اعمال البناء في كييف وخاركيف وتأخذ في اعمال الإنشاء في دنيبر باواخر يناير الحالي.
يذكر أن سوكار تملك في أوكرانيا 60 محطة التزود بالوقود على نطاق أوكرانيا ومنها 13 محطة في كييف.
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