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    اقتصاد


    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 70.04 دولار

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]

    باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 70.04 دولار بعد ارتفاعه 1.16 دولار

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 70.04 دولار
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