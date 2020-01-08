صندوق النفط نقل 886 مليون دولار إلى ميزانية الدولة
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
حولت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 886.35 مليون دولار خلال شهر ديسمبر من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية.
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