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    حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

    ٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]

    باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    قالت وزارة الدفاع في بيان اليوم إن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لـ8 يناير الحالي 106 مليون و891 الف و365.09 مانات و213 ألف و577.88 دولار أمريكي و17 ألفا و566 يورو و5000 روبل روسي.

    ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع من الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا.

    ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية بالشكل اللازم وتقوية القاعدة المادية والفنية لها، وتمويل الأنشطة الاجتماعية اللازمة.

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